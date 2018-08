Winkel voor gezinnen in armoede SINT-VINCENTIUS STALT VOEDING EN KLEDING UIT OP NIEUWE STEK XAVIER LENAERS

23 augustus 2018

02u36 0 Bilzen Sint-Vincentius Bilzen, die 150 gezinnen aan voeding, kleding en andere spullen helpt, heeft als eerste Limburgse afdeling een eigen winkel geopend. Het sociaal huis van de stad stelt de leegstaande keuken van ziekenhuis Vesalius gratis ter beschikking.

Een verhuis van de Sint-Vincentiusvereniging drong zich op. "Op de plek waar de organisatie vroeger zat, was de toestand onhoudbaar geworden", vertelt schepen van Sociale Zaken en OCMW-voorzitter Luc Hendrix. "Er waren geen toiletten, maar ook geen verwarming en stromend water. Op de nieuwe stek hoeft de vereniging geen huur, water, stroom of verwarming te betalen."





Bovendien kon ook het aanbieden van de waren een pak beter. Voorheen konden gezinnen die bij de Sint-Vincentiusvereniging in Bilzen om hun maandelijkse benodigdheden kwamen, naar huis gaan met vooraf klaargemaakte pakketten.





Groenten en fruit

"Maar die plastiek zakken stonden gewoon op de vloer: allesbehalve praktisch en uitnodigend voor onze cliënten", zegt Colette Theunis, kersvers voorzitter van Sint-Vincentius, afdeling Bilzen. "We starten daarom met een nieuwe aanpak."





Met de verhuis is de nieuwe stek van Sint-Vincentius nu opgesplitst in een magazijn - voor de opslag van voeding, schoenen, kleren en speelgoed - en een winkel. "Een grote stap vooruit", stelt Theunis. "In de winkel liggen de producten keurig uitgestald. De gezinnen, alleenstaanden en leefloners kunnen nu zelf kiezen uit het aanbod. Het verkleint de kans dat ze goederen meenemen die ze achteraf wegwerpen, omdat ze niet gebruikt worden of waar ze geen behoefte aan hebben. Wat ze meenemen, wordt bepaald door de samenstelling van het gezin." Nieuw is dat voortaan ook verse groenten en fruit aangeboden worden. Dat Sint-Vincentius onder één dak zit met het sociaal huis, is geen toeval. "Die opportuniteit grijpen we aan om meer nog dan voorheen samen te werken", legt Luc Hendrix uit.





Krachten bundelen

"Beide organisaties hebben raakpunten op vlak van armoedebestrijding. We zetten ons allebei in om mensen met beperkte middelen te helpen. Door de krachten te bundelen, willen we de armoede in de stad verder terugdringen. Dat is nodig, omdat in Bilzen één op de zes gezinnen in armoede leeft." Sint-Vincentius en het sociaal huis breiden de samenwerking nog uit. "Zo komt kleding voor volwassenen, die we opslaan in het sociaal huis, over naar de winkel van Sint-Vincentius", zegt Hendrix.





Pamperbank

"We geven hen ook administratieve ondersteuning en vrijwilligers van het sociaal huis steken mee een handje toe bij Vincentius. Verder starten we met een pamperbank, waarbij niet-gebruikte luiers herverdeeld worden onder gezinnen. Vincentius kan een bevoorrechte rol spelen bij de opstart ervan. Ten slotte betrekken we hen bij het Huis van het Kind."