Werkgroep maakt plan op voor

beheer van bossen Schoonbeek LXB

10 januari 2019

12u00 0 Bilzen Voor de opmaak van een beheersplan voor de bossen van Schoonbeek is een werkgroep samengesteld waarin naast medewerkers van het agentschap Natuur en Bos ook de stad en de mensen die in Schoonbeek begaan zijn met de bossen zetelen. De werkgroep is er gekomen na de heisa die in de zomer vorig jaar is ontstaan over het aanbrengen van puin op de bospaden zodat ze fatsoenlijk en veilig door voetgangers en fietser konden gebruikt worden.

Puin

Wat bleek? Het puin bevatte meer deeltjes plastic en stukken metaal dan toegelaten waardoor de deklaag er gevaarlijk bijlag. Hierdoor ontstond een controverse tussen omwonden van bossen, de stad en het agentschap Natuur en Bos. Uit het voorval werden de nodige lessen getrokken. De omwonenden en de stad vroeger herstel van de paden in hun oorspronkelijke staat. Hetgeen ondertussen gebeurd is. Maar ze hielden ook een pleidooi om de bevolking bij het beheer van de bossen te betrekken. Heruit is de werkgroep gegroeid die al twee keer bij elkaar is gekomen.

Toegankelijkheid

De werkgroep maakt als eerste werk van een reglement dat de toegankelijkheid van de bossen voor het publiek regelt. “Zo wordt voorgesteld dat mensen die naar de bossen komen niet van de paden zouden afwijken”, liet de schepen van leefmilieu Veerle Schoenmaekers weten. “Bovendien wordt nagegaan of en in welke mate waardevolle stukken in de bossen van Schoonbeek voor een bepaalde periode voor het publiek verboden terrein zijn.” Ook is bij de werkgroep ook afgesproken kleinschalige beheerswerken te gaan uitvoeren. “Het verwijderen van boomstammen die niet gemerkt werden om uit de bossen te halen”, stelde Schoenmaekers. “Wat moet met dood hout gebeuren.”

Communicatie

Een andere tekortkoming volgens de omwonenden was de manier waarop het agentschap Natuur en Bos over de werken aan de paden communiceerde. “Ook daar heeft men lessen uitgetrokken”, aldus Veerle Schoenmaekers. “Het was geen slechte wil van het agentschap. Nu wordt er veel sneller en directer bericht over wat er gaat gebeuren in de bossen. Met de stad wordt meer gestructureerd samengewerkt. Mensen van de werkgroep zijn ook op het terrein geweest waar ze uitleg kregen over wat ondertussen gebeurd is in de bossen.”