Werken op afspraak voor burgerzaken slaat aan bij Bilzenaren LXB

09 januari 2019

00u00 0 Bilzen De flexibele dienstverlening voor burgers is een schot in de roos. Vandaag komt al 40% van de bezoekers op afspraak naar het stadhuis. Goed 70% van hen maakt de afspraak via de stedelijke website.

Een goed jaar geleden voerde het stadsbestuur een meer flexibele dienstverlening voor de burgers in. En dat levert resultaat op. “De wachtrijen aan de balie burgerzaken hebben we tot amper vijf minuten kunnen terugbrengen”, zegt burgemeester Frieda Brepoels. Ook digitaal is er geen wachtrij, want de Bilzenaren kunnen de dag zelf nog een afspraak maken met een medewerkers van de dienst burgerzaken. Bovendien staat het burger vrij binnen te lopen bij de dienst.

Webshop

Bilzenaren vinden vlot de weg naar de website van de stad. Vorig jaar werden 4.000 webformulieren behandeld. Zo worden de adreswijzigingen al voor de helft via de website doorgegeven. De website maakt het verder makkelijk om een beschadiging aan het wegdek te melden. Opvallend is dat ook de webshop veelvuldig wordt gebruikt, vooral voor zwemlessen, sportkampen en activiteiten zoals die van de Grabbelpas.