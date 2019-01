Wandelen in natuur op Hochterbampd LXB

23 januari 2019

12u00 0

Natuurverengiing Orchis uit Munsterbilzen bij Bilzen organiseert op zondag 10 februari een wandeling in de Hochterbampd, een groene long in Neerharen bij Lanaken. Hochterbamd is het meest zuidelijk gelegen natuurgebied langs de grensmaas. Het gebied ligt als het ware geklemd tussen de Zuid- Willemsvaart en de Maas. Midden in het gebied bevindt zich een waterplas waar grind uitgehaald werd.

Nadien heeft er zich spontaan een bos ontwikkeld dat bestand is tegen de grillen van de rivier. Wandelaars kunnen in Hochterbamd genieten van vogels, de zand- en grindbanken, de eilandjes. Ook stappen langs de Maas werkt verkwikkend. Meer info over de wanddeling in de natuur vind je op www.orchisvzw.be.