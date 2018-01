Vuilniswagen belandt in gracht 02u39 0 Foto Toon Royackers De vuilniswagen schoof tijdens het uitwijkmanoeuvre in de gracht. Bilzen Aan de Palsbeekstraat in Schoonbeek bij Bilzen is gisterennamiddag een vuilniswagen in een gracht terecht gekomen. Niemand raakte gewond, maar de ophaling van het GFT-afval raakte wel verstoord.

Het ongeval gebeurde rond 14 uur, toen de bestuurder moest uitwijken voor een tegenligger. De wielen van de truck kwamen door dat manoeuvre in de zachte berm terecht, waardoor het gevaarte weg schoof. De ploeg was op ronde om in Bilzen de groene GFT containers te legen. Gespecialiseerde takeldiensten waren woensdagnamiddag nodig om de vuilniswagen weer veilig op de rijbaan te tillen.





(RTZ)