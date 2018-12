Vrachtwagen met lading bieten kantelt Toon Royackers

14 december 2018

16u50 0

In een veld in Hoelbeek bij Bilzen is vrijdagochtend een truck met een lading bieten gekanteld. Tijdens het manoeuvreren denderde het gevaarte plots om van een zandweg, in een lager gelegen veld. Niemand raakte gewond, en met een graafmachine kon de vrachtwagen snel weer recht gezet worden.