Voor de derde keer betrap op rijden onder invloed van drugs Toon Royackers

10 januari 2019

09u01 0 Bilzen Woensdag heeft de lokale politie Bilzen, Hoeselt en Riemst controles gehouden in het kader van de BOB-campagne. Twee bestuurders liepen tegen de lamp omdat ze onder invloed reden.

Aan de Riemsterweg in Bilzen zette de politie een 38-jarige bestuurster uit die gemeente aan de kant. Haar alcoholtest bleek negatief, maar omdat ze symptomen vertoonde van druggebruik werd ook een speekseltest opgelegd. Die bleek uiteindelijk positief, waarna haar rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken. Het is trouwens al de derde keer dat de bewuste bestuurster betrapt wordt op rijden onder invloed van drugs.

In de Klein Lafeltstraat in buurgemeente Riemst, werd een bestuurder van een bestelwagen aan de kant gezet, die één promille alcohol in zijn bloed had. De 55-jarige bestuurder moest meteen zijn rijbewijs inleveren voor zes uur. Ook hij had in 2017 zijn rijbewijs al eens kwijt gespeeld na een positieve alcoholtest. De man kreeg bovendien een PV van waarschuwing, omdat hij rondreed met defecte verlichting.