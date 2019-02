Volgende week zaterdag start afbraak van brug over Albertkanaal LXB

20 februari 2019

Volgende week zaterdag wordt de brug over het Albertkanaal afgebroken en vervangen door een nieuwe die een goeie meter hoger zal zijn dan de huidige brug. Het afbreken van de huidige brug zal hooguit een dag in beslag. De afbraak start 's avonds om zes uur. Zaterdagavond en ook zondag zal er geen scheepvaart mogelijk zijn.

Volgende week zaterdag start de afbraak van de brug over het Albertkanaal in Eigenbilzen. En die werken worden in tegenstelling tot Zutendaal anders aangepakt. “We laten deze keer geen brokstukken in het water vallen”, vertelt Stefan Sablon, projectleider voor de afbraak en de bouw van de nieuwe brug. “Die brug bestond uit onafhankelijke delen, die in Eigenbilzen is één geheel”, vult de ingenieur aan.

De nieuwe brug zal een spanwijdte van 128 meter hebben. Verder zal ze bijna 16 meter breed zijn. “Het wordt zoals bij andere al verhoogde en nieuwe bruggen op het Albertkanaal een stalen boogbrug”, licht Sablon toe. Bij de Vlaamse Waterweg wordt gebouwd volgens het principe van de zogenaamde generieke bruggen. “Het betekent dat we hetzelfde type van brug gebruiken op verschillende plaatsen op het kanaal waar een nieuwe brug moet komen. Het draagt bij aan de uniformiteit en herkenbaarheid. Bovendien houdt het een besparing op de ontwerpkosten in en het versnelt de uitvoering van de bouw.”

De nieuwe brug wordt ondertussen op een plaats in de nabijheid van van Eigenbilzen gemonteerd. “Met speciaal vervoer wordt ze tot op een ponton gebracht die de brug naar de plaats brengt waar ze moet komen te liggen”, aldus nog Sablon. Tussen Antwerpen en Limburg liggen 62 bruggen over het Albertkanaal. Vandaag zijn er al 33 op de vereiste hoogte van 9,10 meter gebracht. In Limburg zijn nu vijftien bruggen op hoogte. Negen bruggen zijn in uitvoering en acht zijn gepland. Wie de werken wil volgen, kan dat doen vanop twee plaatsten op het jaagpad aan weerskanten van het kanaal.