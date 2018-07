Vind moordenaar van Alden Biesen BEZOEKERS EN ACTEURS LOSSEN SAMEN MOORD OP RIDDER OP XAVIER LENAERS

07 juli 2018

02u31 0 Bilzen Op Alden Biesen kan je sinds gisteren een moord helpen oplossen. Bilzen Mysteries ontwikkelde er de dagattractie 'Het Complot'. "Bij een ongeval vindt een ridder de dood", zegt toerismeschepen Guy Swennen. Het blijkt moord.

Bilzen Mysteries laat de bezoeker al via een avondattractie met een tablet in de hand 800 jaar geschiedenis van de landcommanderij ontdekken. Jan Decleir speelt daarbij de laatste eigenaar en bewoner van Alden Biesen. Het slaat aan, want sinds de start ervan anderhalf jaar geleden deden al 30.000 mensen de wandeling.





En nu dus een moord. Commissaris Angel en inspecteur Dewolf - vertolkt door acteurs Joke Devycnk en Jeron Dewulf - vragen hulp van de deelnemers. "Op de tocht die anderhalf uur duurt, krijgen ze 12 opdrachten die ze binnen de tijd en voor punten moeten uitvoeren. Ze zijn hulpinspecteurs en lossen mee de moord op", zegt schepen Swennen. "Terwijl ze door het domein lopen, krijgen ze informatie over de landcommanderij en mensen die er leefden."





Spannend

"Ik kende Alden Biesen niet", bekent Joke Devynck die met de tv-series Flikken en Vermist ervaring heeft met het spelen van een agente. "Het kasteel blies me van m'n sokken. De natuur en geschiedenis van de landcommanderij boeien me. Voor de dagattractie draaiden we twee dagen." Ze speelt in Het Complot een agente met een hoek af. "Ik praat met planten. Zo sta ik op m'n hoofd te kijken naar een kip en ik bestudeer de geur van een drol. Niet alledaags, maar het past bij commissaris Angel. Een spannend spel dat je met het hele gezin kan doen. Ik kom terug om het m'n drie kinderen te beleven."





Aanvullend

Jeron Dewulf, bekend van Foute Vrienden, is ook weg van Alden Biesen. "Een ideale setting waarbij je als vanzelf ridders ziet rondlopen in harnas en met zwaard", liet hij horen. Jeron is acteur en comedian, maar heeft iets met politie. "Was ik geen acteur, dan ging ik voor speurder bij de politie. Ik schrijf momenteel een thriller."





Beide attracties van Bilzen Mysteries vullen elkaar aan. "Wie houdt van een spel dat overgoten wordt met een historisch sausje kiest voor de atttractie overdag", zegt burgemeester Frieda Brepoels. "Wie zoekt naar een culturele beleving in Alden Biesen opteert voor de avondtocht. Ze kunnen perfect apart gedaan worden. De speurtocht naar de dader(s) van de moord wordt in twee levels gespeeld: een voor kinderen van 8 tot 12 jaar en een tweede voor iedereen van 12 jaar en ouder. Het kan alleen, met het gezin of in groep gespeeld worden."





Meer info op bilzenmysteries.be.