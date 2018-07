Vijftiger fotografeert stiekem jonge meisjes 09 juli 2018

02u48 0 Bilzen Een vijftiger uit Bilzen kijkt op tegen een celstraf van een jaar met uitstel voor het bezit van kinderporno. Verder wordt hij vijf jaar uit zijn rechten ontzet en moet hij een boete van 600 euro betalen.

De man nam tussen januari 2014 en juli 2016 stiekem foto's van jonge meisjes op openbare plaatsen: op festivals, in de speeltuin of aan de kassa van de supermarkt. Zo probeerde hij ook beelden te maken van het slipje van een meisje in de wachtzaal bij de dokter. De vijftiger werd betrapt toen enkele attente bezoekers op een festival in Bilzen op 16 juni 2015 de veiligheidsdiensten verwittigden nadat ze gezien hadden dat de Bilzenaar stiekem foto's aan het maken was van jonge festivalgangers. Op de GSM van beklaagde stonden heel wat kinderpornografische foto's en video's. Tijdens een huiszoeking werden ook duizenden foto's met zwaar kinderpornografisch materiaal ontdekt. Het uitstel van de celstraf is gekoppeld aan voorwaarden. Zo moet de man zich laten begeleiden voor zijn pedofiele stoornis. (VCT)