Vijf jaar Super-Markt LXB

02 april 2019

Volgend week woensdag 10 april start op de wekelijkse marktdag hartje Bilzen voor het 5 de jaar op rij het project Super-Markt. Nog tot en met december dit jaar trakteren de marktkramers hun klanten elke tweede woensdag van de maand op een leuke of lekkere verrassing. De eerste Super-Markt staat in het teken van Pasen. De volgde Super-Markt gaat door op woensdag 8 mei. Meer info via marktleider@bilzen.be.