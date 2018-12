Vijf creatieve jongeren brengen

mensen samen in oude hoeve “We zorgen voor een warme buurt en samenhang” LXB

30 december 2018

00u00 7 Bilzen Katrien, Eva, Regina, Adres en Jesse! Vijf jongeren en vrienden uit Bilzen die meerdere passies delen: creativiteit, organisatietalent, cultureel en sociaal bewogen! Het blijft bij hen niet enkel bij woorden. Ze zetten wat hen bindt en bij elkaar brengt ook om in de praktijk. Ze doen dat met de vzw Buurman die ze opgericht hebben. Ze organiseren events en activiteiten waarmee ze op een originele en vernieuwende manier jong en oud samenbrengen. Daar getuigt Hoeve Buurman van. Van de eigenaar mochten ze z’n oude hoeve die vier jaar leegstaat in gebruik nemen. “We hebben ze ingericht als een plek waar mensen elkaar spontaan kunnen ontmoeten”, vertelt Katrien Moors, mede- oprichter van de vzw Buurman.

Samenkomen

“Zo hebben we de buren uitgenodigd en bij elkaar gebracht”, vult ze aan. “Ook mensen uit héél Bilzen komen naar de hoeve. We creëren een warme plek waar gezelligheid troef is. We zorgen voor méér samenhang onder de mensen. Daar is méér dan ooit behoefte aan gezien we in een wereld leven waar velen op zichzelf zijn terwijl mensen samenbrengen héél verrijkend en verbindend kan werken.” De formule slaat kennelijk aan gezien veel volk komt naar de hoeve en de activiteiten die er doorgaan. “Er is ruimte om met elkaar te keuvelen over koetjes en kalfjes”, licht de mede-bezieler van de vzw Buurman Regina Opdencamp ons toe.

Chillen

“Dat lukt aardig! Mensen zitten rond een vuurkorf of babbelen in een hoekje van de vroegere schuur of in één van de drie kamers die we hebben ingericht om samen te komen en te chillen. We werken ook samen met andere organisaties zoals de vzw Feestvarken. Aan hen schonken we 750 euro waarmee kinderen uit kansarme gezinnen ook hun verjaardag kunnen vieren. Met vzw Buurman hebben we geen commerciële doeleinden. Het is geen café. Wat we aan de activiteiten overhouden, investeren we in nieuwe initiatieven”, aldus nog Regina.

Retro

Ook de inrichting van de hoeve nodigt uit tot ontmoeten. “De schuur lag nog vol met hooi en stro”, legt Eva Lynen, één van de vijf achter vzw Buurman, uit. “We hebben ze leeg gemaakt en een tweede leven gegeven met planten en gezellige hoekjes. Vervolgens vormden we drie kamers om tot cosy corners.” Jesse Biesmans en Andres lijnen, twee handige jongens van vzw Buurman, hebben de ruimtes niet vintage ingericht. “We werken met duurzame materialen die weinig geld kosten. Stoelen en tafels komen uit een asielcentrum”, bekent Jesse. “We gebruiken véél hout en we gaan voor een retrostijl. Het interieur is niet strak afgelijnd, het heeft eerlijk gezegd een hoekje af.”