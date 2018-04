Verwijdering veelbesproken betonpuin uit Schoonbeekse bossen 24 april 2018

02u59 0 Bilzen Op vraag van de stad laat het Agentschap voor Natuur en Bos het betonpuin dat dient als onderlaag op en herstel van exploitatiepaden in de bossen van Schoonbeek verwijderen.

Het agentschap blijft achter het gebruik van recuperatiemateriaal zoals betonpuin staan. "Alleen, het moet nog meer gezuiverd van metaal en plastic", stelt Lise Hendrick, hoofd technische ondersteuning voor de regio Kempen.





Het storten van betonpuin stuitte op verzet bij buurtbewoners. Ze vonden dat er veel staaldraad, bouten, stukjes metaal en plastic in het puin zaten. Het agentschap pleegde overleg met de buurt. Ze organiseerde een infowandeling in de bossen. Ze luistert ook naar de omwonenden en houdt rekening met hun wensen en opmerkingen. "We hebben al eerder de werken stilgelegd en een onafhankelijk brureau onderzoekt het betonpuin", wierp Lise Hendrick op. "We bekijken of een bijkomende controle aan de betonbreker kan. We zetten extra krachten in die manueel het vreemd materiaal uit het puin rapen", wierp Hendrick op.





Werkgroep

"We willen geen natuurlijke grondstoffen als deklaag gebruiken, wel recuperatiemateriaal." Het agentschap werkt verder samen met de buurt. "We roepen mensen op deel uit te komen maken van een werkgroep die zich met ons gaat buigen over een beheersplan voor de Schoonbeekse bossen", aldus Hendrick.





(LXB)