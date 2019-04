Verrassing in Bilzen: Raad van State stelt beslissing over geldigheid verkiezingen uit tot 26 april LXB

05 april 2019

12u00 0 Bilzen Er komen nog geen nieuwe verkiezingen in Bilzen. Vrijdagochtend heeft de Raad van State zich over de zaak gebogen. De conclusie is opmerkelijk. De zaak wordt uitgesteld tot vrijdag 26 april. De auditeur had eerder aangeraden om de verkiezingen ongeldig te laten verklaren. De Raad van State vraagt dat de stad en Trots op Bilzen hun reacties op die beslissing schriftelijk aan de Raad doorgeeft.

Vorige week vrijdag werden door de advocaten van beide partijen in het geding de laatste pleidooien gehouden. “Daarna velt de Raad normaal een arrest, maar daar wijkt men nu van af”, stelt Bruno Steegen, de nieuwe burgemeester en kopman van Beter Bilzen (Open VLD en onafhankelijken), die samen met NV-A en Bilzen Bruist de stad bestuurt. “Een voor ons hoopvol signaal. We leiden hier uit af dat het advies van de auditeur niet zo duidelijk is als Sauwens eerder al triomfantelijk had aangekondigd”, vult de burgemeester aan. “Het betekent dat we opnieuw versterkt worden in ons standpunt dat de verkiezingen wel geldig zijn verlopen. Als men hier aan twijfelt zou men best een hertelling doen. We zijn absoluut tegen nieuwe verkiezingen die de Bilzerse burger handenvol geld gaan kosten (naar verluidt 70.000 euro). Het is tijd dat iedereen meestapt in ons positief verhaal en dat men de negatieve spelletjes achterwege laat.”