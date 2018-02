Vernieuwde vleugel Sint-Lambertuscollege geopend 07 februari 2018

Lieve Boeven, de directeur-generaal van het katholiek onderwijs in Vlaanderen, zakte gisteren af naar het Sint-Lambertuscollege. Daar mocht hij de vernieuwde vleugel van een creatieve middelbare school (lees, eerste graad) openen. De eerste graad telt 800 leerlingen tussen 12 en 14 jaar. Hiermee is ze de grootste middenschool van Limburg. Om de school aan te passen aan de actuele noden en de visie van het hedendaags onderwijs te kunnen aanbieden, werd in april 2016 gestart met een grondige verbouwing van een vleugel op de campus. Liefst 2.400 vierkante meter kreeg een facelift met up-to-date vaklokalen. Nu de vleugel gebruiksklaar is, beschikt de middenschool over achttien lokalen voor wetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, muziek en een keuken. Ook werd een sanitair blok voor jongens rechtgezet. Verder werden een sportzaal en speelplaats gestript en gemoderniseerd. Aan de realisatie van de werken hing een prijskaartje van 1,5 miljoen euro vast. Lieven Boeven sprak over de bijzondere rol van een eerstegraadsschool in de modernisering van het secundair onderwijs. De grote baas van het vrij onderwijs ging ook in debat met jonge en startende leraren. Bovendien ging hij in discussie met jongeren over actuele thema's. Het werd een pittig debat waarin niemand een blad voor de mond nam. (LXB)