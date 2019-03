Verhofstad lanceert campagne van de

Europese liberalen bij Bilzerse doener LXB

20 maart 2019

12u00 0 Bilzen Vandaag is de campagne van de liberalen voor de verkiezing van het Europees parlement gestart bij Giovanni Gigliotti en z’n zakenpartner Kris Daenen die inde binnenstad van Bilzen de Italiaanse wijn (delicatesse) zaak Oliop Vino uitbaten. Guy Verhofstadt, de lijsttrekker van de Europese liberalen, kwam helemaal vanuit Gent naar Bilzen om een filmpje op te nemen met Giovanni. Het is het startschot van z’n campagne die in het teken staat van “Gewoon doen”. Verhofstadt zoekt 14 doeners. “Giovanni is daar een goed voorbeeld van”, getuigt de oud- premier van het land en Europees politicus.

Een doener

“Z’n ouders hebben de arme streek van Calabrië (Zuid- Italië) verlaten om in de Limburgse mijnstreek een nieuw leven en toekomst op te bouwen”, vervolgt Guy Verhofstadt. Giovanni Gigliotti was amper een jaar toen hij met z’n mama naar Waterschei trok waar z’n papa in de mijn werkte. “Hij heeft jaren in de fordfabriek gewerkt”, licht Verhofstadt verder toe. “Toen de fabriek dichtging, is hij samen met z’n collega en vriend Kris een wijnzaak begonnen. Hij is een doener. Hij heeft een negatief verhaal iets positiefs, en staat symbool voor waar we als liberalen voor staan: Gewoon doen!”

Via een vriend

Hoe komt Verhofstad bij Giovanni Gibliotti terecht? “Ik deel met Verhofstadt een gezamenlijke vriend: Lorenzo Landi, de bekendste wijnmaker van Italië”, vertelt Giovanni. “Verhofstadt belde me op een dag op of ik het zag zitten om in de zaak een filmpje op te nemen. Ik moest niet nadenken, ik ging akkoord!” Twee uren lang werd in Olio Vino gefilmd met een professionele ploeg om uiteindelijk welgeteld twee minuten te gebruiken. Het filmpje wordt op de sociale media gepost.