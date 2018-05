Vergroening van het Klokkeplein 15 mei 2018

03u17 0

Om de leefbaarheid van het centrum te verbeteren, vergroent de stad het Klokkeplein. "Het is momenteel een blinde vlek in het centrum", liet schepen van City marketing en Middenstad Bruno Steegen (Open Vld, komt nu op onder Beter Bilzen) weten. "Het plein ligt er troosteloos bij. We willen het opwaarderen en uitbouwen tot een aantrekkelijk onderdeel van de winkellus in het centrum van de stad", vulde hij aan. De ondergrondse parking zal de eerste twee uur gratis zijn. "We voorzien strakke zitelementen, bomen en grote zwevende vlakken in staal met beplanting. Ze toveren het plein om tot een groene ontmoetingsplaats waar het rustig vertoeven is. Zo trekken we het stadsgroen van het nabijgelegen park Petry door naar het Klokkeplein". Voor de realisatie van een groen Klokkeplein trekt de stad 80.000 euro uit. (LXB)