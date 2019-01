Verdachte situaties en personen melden via app Buurtpreventie24 Rudi Smets ontwikkelt applicatie die voor een veiligere buurt moet zorgen LXB

23 januari 2019

12u00 1 Bilzen Rudi Smets (60) uit Munsterbilzen was in Limburg al een pionier van WhatsApp-buurtpreventiegroepen, waar burgers verdachte situaties i n hun buurt kunnen melden. Nu zet hij een stap verder met buurtpreventie24, een app die hij enkel voor veiligere buurten heeft ontwikkeld.“Het gaat hier om een verbeterde versie van WhatsApp”, legt Smets uit.

“Met de app werken we de pijnpunten van WhatsApp weg”, vulde hij aan. “Daar staan veel berichten op, waardoor het risico bestaat dat een bericht van de buurtpreventie tussen de andere berichten verloren gaat. Mijn app voorkomt dat. De applicatie vergemakkelijkt enkel het melden van verdachte situaties, personen en voertuigen. Op WhatsApp is de privacy van melders niet verzekerd, aangezien hun naam of gsm-nummer wordt vermeld. Met de app buurtpreventie24 zie je enkel nog de initialen van de mensen die een bericht posten. Bovendien verdwijnen berichten en foto’s vanzelf na 24 uur”, vertelt Smets.

Gebruiksvriendelijk

De app buurtpreventie24 heeft niet enkel het voordeel dat ze enkel focust op veiligheid in buurten. De app is ook gebruiksvriendelijk en kent meerdere toepassingen. Hoe werkt de app? “De gemeente die mee in het project stapt, moet de app kopen (naar verluidt voor minder dan 10.000 euro)”, licht Rudi Smets toe. Daarna kan elke burger die het wenst de app gratis op z’n smartphone downloaden. “Vervolgens is registratie in de app nodig. Hetgeen gebeurt met een eigen buurtcode. Lokale coördinatoren ondersteunen de buurt.”

Op dit moment voert Rudi gesprekken met de stad Bilzen en naburige gemeente Lanaken. “Een voordeel voor de gemeenten die meedoen is dat ze pushberichten kunnen versturen als zich in een wijk of buurt een brand, ontploffing of een andere calamiteit voordoet. Hierdoor kunnen ze de mensen waarschuwen en informatie verstrekken die hun veiligheid en gezondheid ten goede komt.”

Toepassingen

Sinds maart vorig jaar werd de app buurtpreventie24 grondig getest in enkele buurten en dorpen. De bvba Viglamus wil niet enkel veiligere buurten met de app buurtpreventie24. “We denken na over nog andere toepassingen zoals digitale verkeersborden, waarop je berichten kan zetten. Met de app houden we ons bezig met het zich veilig voelen in eigen buurt. Niet door groepen samen te stellen die ‘s nachts gaan rondlopen in de buurt. Niet door een burgerwacht, maar gewoon door opnieuw samenhorigheid, burencontact en samenhang tussen mensen te bevorderen.”

Meer info op www.vigilamus.be of www.buurtpreventie24.be.