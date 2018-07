Veegmachine verliest olie: wegdek spekglad 16 juli 2018

Een veegmachine in Bilzen is gisterenochtend gestart met een ronde door het centrum. Er bleef immers heel wat plastic afval achter van het evenement rond de kleine WK-finale van Rode Duivels. Door een lek verloor de veegmachine echter een beetje olie en zo liet het voertuig een spoor achter doorheen de Markt en het centrum van Bilzen. Heel wat fietsen die stonden geparkeerd, vielen tegen de grond. "De bestuurder had niet in de gaten dat zijn voertuig lekte", vertelt korpschef Dirk Claes. "Omdat zo'n spoor erg glad is, moest de brandweer ter plaatse komen om het boeltje op te ruimen. Ze hebben daar een speciaal product voor. Noemenswaardige ongevallen heb ik niet genoteerd, maar her en der zullen er wel wat incidentjes geweest zijn." (BVDH)