VB stelt lijsttrekkers provincieraad voor

Vlaams Belang heeft de lijsttrekkers voor de verkiezing van de provincieraad bekendgemaakt. Voor het district Tongeren zal Leo Joosten, een gepensioneerde brigadecommandant en politiecommissaris uit Lanaken, de kopman zijn.





De man bovenaan de lijst voor het district Hasselt is Koen Ooms. Hij een gepensioneerd Fordmedewerker. Leo Pieters uit Maaseik zal de lijst voor het district Maaseik trekken. Hij is een gewezen Vlaams parlementslid en fracieleider in de gemeenteraad van de Van Eyckstad. (LXB)