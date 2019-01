Vandalen op ronde Toon Royackers

27 januari 2019

14u53 0

Vandalen hebben afgelopen weekend op twee plaatsen toegeslagen in Bilzen. In de Noppenstraat in Hees werd de achterruit van een auto stuk geslagen. In de Ida van Bolenstraat in Munsterbilzen, gooiende vandalen het raampje van een kapelletje stuk.