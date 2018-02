Vandaag is rood... de kleur van de mijnschacht 16 februari 2018

Marco Borsato kan een nieuwe strofe toevoegen aan zijn hit 'Vandaag is rood'. de oude mijnschacht op C-Mine zal vanavond helemaal rood kleuren. De provincie wil op die manier de inwoners van Guangdong, de Chinese provincie met wie ze verzusterd is, een gelukkig Chinees Nieuwjaar wensen.





De oude mijnschacht is vanavond in goed gezelschap, want ook de Empire State Building in New York, de Sydney Tower en de Tokyo Tower worden om dezelfde reden rood verlicht. Die kleur staat in China symbool voor vuur maar is ook het symbool voor vreugde en geluk. "De keuze om juist de schacht te verlichten, is geen toeval", aldus gedeputeerde Erik Gerits. "Het is ee historisch monument dat symbool staat voor de veerkracht van de Limburgse economie. Hiermee willen we Chinese investeerders overtuigen dat we als regio steeds zoeken naar duurzame economische oplossingen waarbij we met respect voor het verleden onze economie continu vernieuwen en versterken", besloot Gerits. (LXB)