Van Amerika naar Alden Biesen 11 juli 2018

02u30 0 Bilzen Patrick Cornelissen (42) uit Oud-Turnhout was acht jaar toen hij voor het eerst naar Alden Biesen kwam. Nu is hij er directeur van het cultuur- en congrescentrum van de Vlaamse overheid waar jaarlijks 200.000 mensen naartoe komen. Vijftien jaar was hij aan de slag in de VS.

"Ik was 3 jaar directeur van een historisch hotel in Salem, nabij Boston", vertelt Cornelissen. Daarvoor was hij 12 jaar operationeel directeur van een congrescentrum in het oosten van de States. "De combinatie van die twee jobs vind ik terug in m'n nieuwe baan", laat hij weten. "Als je in Alden Biesen rondloopt, voel je de geschiedenis. Je neemt de schoonhied en natuurpracht van de omgeving in je op."





Eerst wil hij observeren en luisteren. De integratie van het kasteel in de omgeving is belangrijk. "Dat wil ik verder activeren. Het is niet de bedoeling je in je eigen kasteel op te sluiten. Goede buren maken goede vrienden!"





Hij wil nog meer klantgericht werken met de focus op een goeie communicatie en samenwerking met partners met wie Alden Biesen werkt of nog zal werken.





"Iedereen kent de naam Alden Biesen, maar dat wil niet zeggen dat ze er al geweest zijn. Daar gaan we aan werken", aldus Cornelissen.





