Van 0 naar 80 hotelkamers TOERISTISCHE TROEVEN DEMERSTAD OVERTUIGEN INVESTEERDERS XAVIER LENAERS

18 april 2018

02u42 0 Bilzen Sinds de sluiting van The Britisch moest Bilzen het vijf jaar lang zonder hotel doen, maar het kan keren: vandaag staan er twee in de steigers. In juni opent een hotel met 69 kamers en 3 suites de deuren aan de rentmeesterswoning nabij Alden Biesen, tegen het einde van het jaar komt er eentje met nog eens 10 kamers bij.

De centrale ligging, die van Bilzen een goede uitvalsbasis maakt voor wie de streek wil verkennen. Dat is volgens burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) de meerwaarde van de Demerstad voor hoteluitbaters. "En we zetten de jongste jaren sterk in op toerisme met een toegevoegde waarde", klinkt het. Troeven die Carlo Bogaerts, zaakvoerder van een architectenbureau en vastgoedkantoor uit Lanaken, over de streep trokken om 2 miljoen euro te investeren in Hotel Beila, in het hart van de stad. De werken zijn er volop bezig, eind dit jaar moeten de tien kamers gebruiksklaar zijn. Overigens: 'Beila' verwijst naar een oude benaming voor Bilzen uit het jaar 920, en betekent 'woud'.





"De tijd is er rijp voor", aldus Bogaerts, die het hotel samen met zoon Bram zal uitbaten. "De stad biedt dankzij de ontwikkelingen van de voorbije jaren een meerwaarde voor bezoekers die één of meerdere nachten willen doorbrengen in een B&B, een vakantiewoning of een hotel. Daar spelen wij nu op in. Toen dit pand vrij kwam te staan, was dat een kans die we niet links konden laten liggen. We dachten eerst nog aan een horecazaak, of een winkel op het gelijkvloers met daarboven appartementen. Maar we kozen er uiteindelijk voor om toch voor een hotel te gaan. En het wordt een hip en trendy hotel. Eentje met een industriële en moderne look en inrichting, maar ook met een warm karakter."





Tentoonstellingsmuur

Een restaurant zal je in Beila niet vinden. Al is er wel een keuken voor het ontbijt van de gasten en de bereiding van kleine hapjes en versnaperingen. "Naast een moderne lobby is de loungebar ons paradepaardje", aldus nog Bogaerts. "Hier kan je naast een kop koffie ook proeven van lekkere wijn. Blikvanger wordt een muur van 23 meter lang en 6 meter hoog, die we zullen gebruiken voor tentoonstellingen waarbij we geen enkele kunstvorm uitsluiten. Het chique karakter van de loungebar trekken we door naar de kamers, die modern ingericht worden. Het industriële aspect zit in de vloeren van naakt beton. Een andere blikvanger in het hotel is de hoge muur aan de achteringang, die helemaal met koper aangekleed wordt. Tot slot komt er een fietsenstalling en is er in de directe omgeving voldoende parkeergelegenheid."