Vader en zoon die op de vuist met politieagenten gingen: 54.565 euro schadevergoeding en 150 uren taakstraf Dirk Selis

13 maart 2019

17u10 0 Bilzen Twee voetbaltrainers, een vader (49) en zijn zoon (23), hebben woensdag beiden een werkstraf van 150 uur en een boete van 800 euro gekregen omdat ze twee agenten hadden aangevallen. Een banale woordenwisseling over een verkeerd geparkeerde auto escaleerde in een explosie van geweld. Een van de agenten was aan zijn laatste interventie bezig voor zijn zuurverdiend pensioen, maar brak in het gevecht zijn arm. “Zo’n geweld heb ik die 41 jaar dienst nog nooit meegemaakt” vertelde de 60-jarige agent uit Hoeselt.

Vader en zoon waren als jeugdtrainer verbonden aan de Bilzense vierdeprovincialer Heis Sport. Op die eerder frisse zondag van 19 maart 2017 ging het ganse gezin na een pot voetbal een glas drinken in clublokaal “Bij Jengske” in Bilzen. Maar ze blokkeerden met hun wagen een uitrit en de eigenaar van het huis waar de auto voor geparkeerd stond, verwittigde de politie. Twee agenten kwamen ter plaatse en wilden een proces verbaal opmaken toen de eigenares van de wagen uit het café kwam gelopen. Ze vroeg aan de agenten of ze de auto mocht verplaatsen, maar de agenten zeiden dat de vrouw sowieso een boete moest betalen.

Geweld ten aanzien van de politie is maatschappelijk onaanvaardbaar en geeft blijk van een gebrek aan respect voor de politie als handhavers van de rechtsorde en de openbare veiligheid Strafrechter in Tongeren

Bruut geweld

Toen ze opnieuw het café inging om haar sleutels en identiteitskaart te halen, vertelde ze aan haar echtgenoot en zoon dat ze een boete kreeg. Daarop gingen de twee mannen, gevolgd door enkele andere cafébezoekers, verhaal halen bij de agenten. Toen de man wiens oprit ze blokkeerden begon te roepen, dreigde de situatie uit de hand te lopen. Uit voorzorg, en om de partijen gescheiden te houden, probeerden de agenten de vader in de combi te zetten. Die verzette zich echter en ook zijn zoon viel de agenten aan. In het tumult verloor één van de agenten zijn evenwicht, viel hij achterover en brak zijn arm. Zijn collega moest met traangas spuiten om de groep op afstand te houden en moest de hulp inroepen van enkele collega’s uit Hasselt en Genk.

“Justice served”

Mr. Erik Schellingen, advocaat van de politieman is tevreden: “ De rechter zegt uitdrukkelijk dat het geweld ten aanzien van de politie ‘maatschappelijk onaanvaardbaar is en blijk geeft van een gebrek aan respect voor de politie als handhavers van de rechtsorde en de openbare veiligheid’. Dit is een belangrijke motivering. Beiden zijn over de ganse lijn schuldig en krijgen geen voorwaardelijke straf, maar een effectieve straf, namelijk een werkstraf van 150 uren (of bij niet uitvoering, 12 maanden effectieve gevangenisstraf). Dus een effectieve bestraffing is er ! Verder krijgen mijn cliënten een aanzienlijke schadevergoeding van 54.565 euro, met uitdrukkelijk een bijzondere morele schadevergoeding voor onder meer zijn noodgedwongen uitstel van zijn pensionering. De rechter verwijst naar de bijzondere ernst en omstandigheden van het geweld. Justice served en duidelijk een statement ten aanzien van daders van geweld ten aanzien van politiemensen”.