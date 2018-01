Uitvaartcentrum van de toekomst rechtover kerkhof 02u38 0 Mine Dalemans Anke Welkenhuysen en Johan Matheï in hun huidige zaak. Bilzen Groot en modern, maar ook sober en functioneel: dat is het uitvaartcentrum dat Johan Matheï (46) en zijn vrouw Anke Welkenhuysen (36) tegenover het kerkhof van Bilzen willen uitbouwen. Hun huidige zaak, die ze al dertien jaar uitbaten in het centrum van de stad, voldoet niet langer. "Rouwenden die een laatste groet willen brengen, moeten soms in een lange rij op de stoep aanschuiven."

Het nieuwe uitvaartcentrum moet Johan en Anke in staat stellen mee te gaan in de wensen van de nabestaanden. In het stadscentrum zitten ze te krap en zijn er te weinig parkeerplaatsen. Het koppel heeft een grote lap grond gekocht, waar het een indrukwekkend complex wil neerpoten van meer dan 1.600 vierkante meter groot, met twee verdiepingen en tachtig parkeerplaatsen. Een investering van bijna twee miljoen euro. "Op de kelderverdieping is er plaats voor de lijkwagens, de verzorgingskamers, koelruimtes, een toonzaal met kisten, en een drukkerij. Op het gelijkvloers komen twee relatief kleine ruimtes voor koffietafels, die huiselijk ingericht worden. Voorts is er een ruimte waar je een koffietafel voor zo'n 150 genodigden kan organiseren."





Op de eerste verdieping wordt een grote aula ingericht, met plaats voor 250 rouwenden. "Daar kunnen we, naargelang het geloof van de overledene, aparte diensten houden. We plaatsen er een piano, televisieschermen en een muziekinstallatie. Ook videoprojecties zijn mogelijk. Dankzij een tweede, kleinere aula kunnen we twee diensten tegelijk organiseren. Op de tweede verdieping komt een conciërgewoning."





Mine Dalemans Zo zal het uitvaartcentrum tegenover het kerkhof eruit zien.

Openlucht

Ook het aanschuiven in openlucht om een overledene te groeten, zal tot het verleden behoren. "We bouwen een luifel van bijna twintig meter lang en goed drie meter breed", legt Johan uit. Wie toch voor een afscheid in openlucht kiest, kan ook daarvoor aan het nieuwe uitvaartcentrum terecht - uniek in Limburg. "Ik speel ook met het idee om in de buitenruimte een columbarium te bouwen, waar mensen de urnen van hun dierbare permanent achter glas kunnen plaatsen", zegt Johan