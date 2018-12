Uitspraak over verkiezingsklacht Groen valt voor kerst

“Zwart op wit slordigheden en fouten” LXB

13 december 2018

12u00 0 Bilzen De Raad voor Verkiezingsbetwistingen zal ten laatste op 24 december een uitspraak doen over de verkiezingsklacht van Groen in Bilzen. De partij wil een gedeeltelijke nietigverklaring en hertelling van de stemmen. Met slechts drie tot vijf stemmen verschil verloor Groen een zetel aan Bilzen Bruist. Een hertelling kan eventueel leiden tot andere dan de nu gesloten meerderheid tussen Beter Bilzen, N-VA en Bilzen Bruist.

Na de verkiezingen dienden Karen Schabregs en haar partijgenoot Johan Danen de vraag voor een hertelling en gedeeltelijke nietigverklaring in. De partij stelde onzorgvuldigheden en fouten vast in stem- en telbureau’s en op de processen-verbaal van de kiesuitslag. “Groen geeft een opsomming van bezwaren, maar er zijn geen bewijzen die dat staven”, merkt Jan Gijsels, de advocaat van de stad Bilzen, op. “Bovendien heeft de stad als organisator van de verkiezingen geen enkele rechtsregel overtreden”, vult hij aan. “De tegenpartij brengt een amalgaam van bezwaren aan. Alle leden van het hoofdtelbureau en alle getuigen waren bij de telling aanwezig en er stond geen enkele opmerking op het proces-verbaal. Kortom, er is geen zaak.”

Neutraal

“We hebben zwart op wit slordigheden en fouten vastgesteld. De feiten liegen niet”, zegt advocaat Tom De Sutter die Groen verdedigde en het opmerkelijk vindt dat de stad een advocaat stuurt naar de zitting. “De stad is geen belanghebbende partij en toch neemt ze nu een standpunt in terwijl ze eigenlijk neutraal moet zijn. Ze neemt stelling tegenover de bezwaren van m’n cliënt”, besloot hij.

“We laten onze stem horen uit respect voor de 200 vrijwilligers en anderen die hun vrije zondag opgeofferd hebben om de verkiezingen in goeie banen te leiden”, reageerde Jan Ghijsels. “We tonen ook het nodige respect en willen niemand van de mensen die in de stem- en telbureaus zaten een steen werpen, laat staan dat we hen beschuldigen dat ze fouten gemaakt hebben”, aldus Karen Schabregs. “De stem van de kiezer wordt niet ernstig genomen. We vechten voor rechtvaardigheid en een juist resultaat.”

De Raad van Verkiezingsbetwistingen zal voor kerstmis een uitspraak doen. Twee dagen na de kerst komt de raad opnieuw bij elkaar om de vraag van Johan Sauwens van Trots op Bilzen (TOB) - Sauwens kreeg iets meer dan 5.200 naamstemmen en TOB behaalde 12 zetels -voor een volledige nietigverklaring van de verkiezingen te behandelen. Volgens hem zijn er zware fouten gebeurd. Hij heeft het onder andere over dat tientallen Bilzenaren geen oproepingsbrief kregen. “Bij een verschil van 3 tot 5 stemmen is dat geen onbelangrijk gegeven”, aldus Sauwens.

Stemmingmakerij

Stemmingmakerij roept burgemeester Frieda Brepoels (N-VA). “Alle oproepingsbrieven zijn bezorgd. Het moet ophouden om de vrijwilligers is diskrediet te brengen. Nu komt het over alsof ze hun werk niet goed hebben gedaan” Sauwens ontkent stemmingmakerij. “De beroering is ontstaan, omdat de huidige coalitie de verkiezingen heeft verloren. Ze behaalde niet de helft van de stemmen. De democratie wordt hier geweld aangedaan”, besluit Sauwens die nu rust predikt.