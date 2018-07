Uitgelichte bomen dompelen parkje en de Demer in een idyllische sfeer 19 juli 2018

Om het centrum nog sfeervoller en levendiger te maken, liet de stad de natuur aan de bedding van de Demer en het pad langs de rivier in een feeërieke sfeer onderdompelen. De verlichtingsfirma Fos Faris uit Boortmeerbeek werd gevraagd om de oudste bomen die langs de rivier staan uit te lichten met spots. Ze belichten vanuit de grond de bomen. Hun groene bladeren worden omgetoverd tot een kleurenpalet. "Voorplopig kunnen we kiezen uit een pakket van 30 verschillende kleuren. En we kunnen meerdere kleuren mengen. Zo kunnen alle Europese vlaggen uitgelicht worden. Of we tonen met carnaval de kleuren die eigen zijn aan dat feest: groen, geel en rood." De belichting kan manueel of op afstand aangestuurd worden. De ingreep kadert in de slogan waarmee de stad zich profileert: Bilzen is groots in kleine dingen! "Het is een kleine ingreep met een groot effect", zegt schepen van citymarketing Bruno Steegen. (LXB)