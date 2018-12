Uitbreiding energiebureau

Encon levert 15 extra jobs op LXB

03 december 2018

12u00 0 Bilzen Encon, een onafhankelijk studiebureau uit Bilzen dat gespecialiseerd is in hernieuwbare energie voor industriële bedrijven, gaat vijftien extra mensen aanwerven. “We willen dat binnen zes maanden realiseren”, zegt directeur Robin Bruninx.

Het bedrijf heeft nu 45 mensen in dienst. Dat het energiebureau zijn personeelsbestand gevoelig gaat uitbreiden, is het gevolg van een nieuwe manier van werken binnen de onderneming. “We hebben verschillende afdelingen die voortaan onafhankelijk gaan werken”, verduidelijkt Bruninx. “Aan het hoofd van elke afdeling komt een algemeen-directeur. De snel veranderende en innovatieve markt vraagt om sterke focus. Die brengen we met afdelingen die zich voortaan zullen toeleggen op één vakgebied. Ze werken met eigen experts, die instaan voor het contact met en het aantrekken van nieuwe klanten. Met de nieuwe werking kunnen we groeien en meer mensen in dienst nemen.”

Kantoor

De vernieuwde werking sluit ook nauw aan bij het ontwerp van het Infinity-kantoor dat Encon op het industrieterrein Kieleberg heeft rechtgezet. Het is het kantoor van de toekomst en een mooi voorbeeld van duurzaam omgaan met energie. “We hebben ons kantoor zo ontwikkeld dat de verschillende afdelingen makkelijk ideeën kunnen uitwisselen en dat medewerkers bij elkaar kunnen aanschuiven”, besluit Bruninx.”