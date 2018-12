Twee vrienden zamelen geld

in met “Win een graffitimuur” LXB

04 december 2018

18u46 0 Bilzen Win een gratis graffitimuur! Met dit leuk en origineel idee kwamen Wouter Loix (36) uit Bilzen en Simon Quintens (26) uit Herk-de- Stad voor de dag. Hiermee willen de twee leraren en vrienden - ze delen de passie van het maken van graffiticreaties - zoveel mogelijk geld inzamelen voor het goede doel. “Het geld gaat integraal naar het kinderkankerfonds”, aldus het creatieve duo dat hun actie doen in het kader van de Warmste Week.

Het principe is eenvoudig. Wie op voorhand vijf euro voor de “Win een gratis graffitimuur” schenkt, kan een graffitiwerk van 500 euro winnen. “Een onschuldige hand zal in de loop van de Warmste Week (tussen 18 en 23 december) twee winnaars trekken”, vertelde Wouter Loix die met de artiestennaam Saik aan de slag gaat met graffiti. “We gaan daarna met de mensen thuis een graffitimuur van 10 vierkante meter spuiten.” Per 5 euro maakt je kans op een graffitimuur bij jou thuis. “Hoe hoger de gift, hoe groter zal je kans om te winnen zijn.”

Superhelden

De actie van Wouter en Simon is nog maar goed enkele welen online. De respons van de mensen begint aardig op gang te komen. “Bij mensen thuis graffiti komen spuiten, is cool en maakt een opmars. Kinderen willen dat hun superhelden uit tekenfilms tegen een muur van hun kamer worden gespoten. Simon zorgt voor de figuren, ik ben de letterman. Op elke graffitimuur brengen we ook de vlam van de Warmste Week aan”, besloten Wouter en Simon die tevreden zouden zijn met een opbrengst van meer dan 1000 euro. “We betalen uit eigen zak de spuitbussen en tellen het werk niet”, lieten ze tot slot nog horen. Wie meedoet aan “Win een gratis graffitimuur” kan 5 euro of een veelvoud ervan overmaken op rekeningnummer BE06 7360 5419 9422 met vermelding van je naam.