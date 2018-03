Twee bestuurders betrapt onder invloed van drugs 07 maart 2018

Gisterochtend heeft de politie twee bestuurders betrapt, die onder invloed van drugs reden in Bilzen en in Tongeren. Beide mannen mogen zich binnenkort komen verantwoorden voor de politierechter.





Omstreeks één uur 's nachts zette de politie al een eerste bestuurder aan de kant op de oprit van de E313 in Bilzen. Het was de patrouille opgevallen, dat de nummerplaatverlichting van zijn wagen defect was. De man was verder met alles in orde, maar toen agenten een speekseltest wilden opleggen, weigerde de 29-jarige bestuurder plots alle medewerking. Op het commissariaat van Bilzen weigerde hij vervolgens nog een opgelegde bloedproef in het bijzijn van een dokter. Door die weigering werd zijn rijbewijs voor vijftien dagen ingetrokken. Eerder was de bestuurder trouwens al een keer betrapt voor het rijden onder invloed. Even later ging de politie de collega's in Tongeren helpen voor een andere verdachte bestuurder aan de Bilzersteenweg. Daar was een 40-jarige Maaseikenaar aan de kant gezet omdat hij geen geldig rijbewijs had. Een speekseltest wees er op dat hij onder invloed van cannabis en amfetamines reed. Zijn auto werd getakeld, omdat die niet verzekerd was. (RTZ)