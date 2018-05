Truck vat vuur 08 mei 2018

In de Caetsbeekstraat in Munsterbilzen is gisterochtend omstreeks half zeven een vrachtwagen in brand gevlogen. De alerte bestuurder merkte het zelf toen hij aan het lossen was. Hij kon nog snel van de loskade wegrijden om te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar het gebouw. Vervolgens koppelde hij ook de oplegger los. De man raakte daarbij lichtgewond. De oplegger zelf werd vernield. (RTZ)