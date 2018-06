Trottoirlopers vereeuwigd in een kunstwerk 13 juni 2018

02u56 0

De Trottoirlopers, zoals geboren en getogen Bilzenaren genoemd worden, zijn nu ook vereeuwigd in een kunstwerk. Burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) en schepen van Cultuur Guy Swennen (sp.a, nu Bruisend Bilzen) onthulden maandag het beeld. De creatie van Willy Peters stelt vier personen in brons voor die symbool staan voor De Trottoirlopers. "Ze flaneren over de stoep zoals Bilzenaren destijds deden en nog doen", aldus Peters. De Trottoirlopers kadert in het project 'kunst in de dorpen'. Het is de bedoeling om in elk van de zestien dorpen die de stad telt een kunstwerk in de publieke ruimte te plaatsen. (LXB)