Transjongen Dylano Vercruysse (19) "Ik ben niet meer wie ik was, ik voel me een man" 2018 OM NOOIT TE VERGETEN | Geboren als meisje, maar mannelijker dan ooit LXB

29 december 2018

12u00 0 Bilzen Bilzenaar Dylano Vercruysse (19), student sociaal werk aan de Karel De Grote Hogeschool in Antwerpen en transjongen in wording, ziet er stralend uit. Geen wonder dat hij vol vertrouwen voorttimmert aan zijn modellencarrière. Begin dit jaar liet hij weten dat hij nog door een hel ging, maar hij schreeuwde toen al van de daken dat hij echt een jongen kon zijn. "Ik voel me nu voor honderd procent man, ook al is mijn transitie nog niet voltooid", zegt hij nu.

In een klein jaar tijd heeft hij een ware gedaanteverandering ondergaan. "Het gaat snel", zegt de jongeman. "Mijn gezicht is veranderd, ik heb bredere schouders, mijn lichaam is uitgezet en ik heb een baard." De mannelijke trekjes zijn bij hem niet te ontkennen. "Ik probeer als een jonge man te leven en ik laat dat zien", zegt Dylano. "Alleen, in mijn hoofd zit ik nog met muizenissen. Mijn borsten zijn verwijderd en ik krijg om de twee weken een hormonenspuit, en dat zal zo voor de rest van mijn leven zijn. Volgend jaar laat ik mijn baarmoeder wegnemen. Maar de grootste en finale ingreep moet nog gebeuren: de geslachtsoperatie! Maar ik kan pas in 2022 onder met mes. De wachtlijst in ons land is immens. Het kan ook in Londen of New York gebeuren, maar daar heb ik het geld niet voor. Zo'n operatie alleen al kost makkelijk 5.000 euro. Ik kijk in elk geval héél hard uit naar de geslachtsoperatie. Pas dan kan ik zeggen dat ik ook fysiek een man ben."

Andere studies

Dylano heeft het voorbije jaar niet alleen de keuze gemaakt om de transitie van meisje naar jongen door te voeren. Ook heeft hij enkele belangrijke knopen moeten doorhakken. In september dit jaar heeft hij andere studies aangevat. "Ik studeerde product design in Hasselt, nu zit ik op Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen", laat hij enigszins bevrijd horen. "Ik heb er een flatje. Het is een bewuste keuze. Het voelt aan alsof ik aan een nieuw hoofdstuk in mijn leven begin. Ik start hier van nul en laat een moeilijke tijd achter me." Dylano doelt op de pesterijen die hij op zijn vorige scholen moest ondergaan als jongen in wording. "Er werd over mij geroddeld. Ze durfden het nooit recht in mijn gezicht zeggen, maar ik hoorde dat ze vertelden dat ik een ziekte had. Ik heb veel vrienden verloren, maar in Antwerpen heb ik er nieuwe gemaakt. Ze begrijpen me, en nemen me zoals ik ben. Hier ben ik de nieuwe Dylano."

Lezingen

Nu hij zich goed voelt in zijn vel, durft hij ook een nieuwe stap te zetten. Hij wil zijn verhaal over zijn transitie en de weg ernaartoe aan de buitenwereld vertellen. "Ik gef lezingen op scholen en bij verenigingen. Het liep niet meteen van een leien dakje, maar het is me gelukt om met mijn verhaal naar buiten te komen",zegt hij. "De lezingen zijn voor mij een manier om alles wat ik heb meegemaakt te verwerken. Dat lukt aardig. Hoe meer ik erover praat, hoe meer ik de moeilijke tijden achter me kan laten. Ik weet dat ik me telkens bloot geef, maar dat voelt niet langer pijnlijk en gênant aan." De lezingen zijn een succes, zijn verhaal raakt tot in het hart. "Ik begin elke lezing met een doodsprentje van een vriend op de lessenaar te zetten. Een vriend die transgender wilde zijn, maakte een einde aan zijn leven. Zelf heb ik ook met die gedachte geworsteld, maar gelukkig is het niet zover gekomen. Ik wil leven! Ik leg de transgendervlag (roze, wit met blauw) op tafel en ik vertel mijn verhaal. Eerst kijken de leerlingen met verbaasde blikken naar mij: als meisje geboren en nu een man willen worden! Maar dat verandert in de loop van de lezing. Na afloop voel ik begrip en respect voor wie ik ben en wie ik wil worden."

Nog een scharniermoment: de getuigenis van Dylano in het Eén-programma M/V/X. Tot op vandaag krijg hij heel wat reacties. "Andere transgenders, en zij die overwegen van geslacht te veranderen, contacteren me. Ze vinden het knap dat ik het heb aangedurfd om over mijn transitie, strijd en gevoelens te praten. Meer dan een miljoen mensen keken naar het programma. Ik krijg veel vragen, en geef tips. De belangrijkste? Doorzetten, en dat blijven doen", zegt Dylano, die ook via Instagram en Snapchat zijn verhaal deelt. "Ik denk er over na om een boek te schrijven over mijn hindernissenparcours. Ook over mijn positieve ervaringen die ik mocht beleven, zal ik schrijven."

Voorbeeld

Dylano wil een voorbeeld zijn voor anderen en blijft als een Don Quichote strijden tegen de vooroordelen. Hij ziet beetje bij beetje vooruitgang. "Om van geslacht te veranderen, zijn op medisch vlak al grote stappen vooruit gezet. Maar ook dat je je naam en geslacht op je paspoort kan aanpassen, is bijzonder positief. In mijn omgeving merk ik alvast dat men beter omgaat met mijn geaardheid en transitie."

Als jonge adonis heeft Dylano een passie voor mode en de catwalk. Hij is aardig op weg om als model te slagen. "Ik heb net deelgenomen aan Top Models Europe, een wereldwijd bekend event. We zijn met 5.000 deelnemers gestart, en ik heb nu de tweede ronde gehaald. Het kan deuren voor me openen. Ik doe ook geregeld een fotoshoot en loop modeshows. Of ik mannequin wil worden? Ik wil het wel, maar momenteel krijgen mijn studies en transitie voorrang. Ik ben geboren als meisje, maar ik ben nu fier dat ik het lichaam van een man heb en me zo ook voel. Het model zijn, versterkt nog dat gevoel. Transmannen worden als model veel gevraagd in het buitenland."

Goed op weg

Het voorbije jaar heeft een grote impact gehad op Dylano. "Ik vocht tegen mijn eenzaamheid, maar heb die overwonnen", zegt hij. "Ik ben ook op zoek naar een vaste partner. Ik ben als persoon sterker geworden, ik maak nu volwassen keuzes, maar ik sta nog niet helemaal waar ik wil staan. Al ben ik wel goed op weg", besluit hij.