Toveren met taal geeft de

kinderen meer leesgenot LXB

16 november 2018

12u00 0 Bilzen Bij leerlingen van het lager onderwijs gaat het begrijpend lezen achteruit. Bovendien zijn ze niet altijd even graag bezig met taal. “Nochtans is taalvaardigheid van groot belang voor de algemene ontwikkeling van kinderen”, stelde Carmen Kessen, de coördinator van de Woordfabriek, een initiatief van de stadsbibliotheek, Kunstkoepel (de vroegere academie) en cultuurcentrum De Kimpel.

Toveren

Met de Woordfabriek willen ze goed 700 kinderen uit de derde en vierde leerjaren van alle lagere scholen in de stad leesplezier bij brengen waardoor ze meer beslagen zijn in begrijpend lezen. Hetgeen gebeurt met workshops van Villa Basta. “We leren de kinderen toveren met woorden en klanken”, wist Ilse Van Mileghem van Villa Basta te vertellen. “We brengen hen poëtische tovertrucs bij. We oefenen en spelen met klanken. Hiermee maken we gedichten. Bovendien koppelen we taal aan beelden. Het stimuleert de fantasie van de kinderen en door beelden te gebruiken kunnen de kinderen toch beter voorstellen wat ze eigenlijk lezen.”

Beelden

Naast de workshops voor de lagere scholen omvat de Woordfabriek nog twee andere onderdelen. “De resultaten van de workshops worden vertaald in drie disciplines; beeld, theater en digi-taal” vervolgde Carmen Kessen. Verder komt er als apotheose van de Woordfabriek een grote slotfeest. In De Kimpel worden dan de werkjes van zo’n 500 kinderen die les volgen aan de Kunstkoepel tentoongesteld. Schepen van cultuur Guy Swennen kadert de Woordfabriek in een bredere context. “Hier tonen we dat cultuur de banden tussen mensen versterkt”, wierp de schepen op. “Het geeft ook vorm aan de samenleving. Door de scholen bij het project te betrekken geven we kunst en cultuur een prominente plaats.” En schepen, bevoegd voor de bibliotheek, Veerle Schoenmaekers, liet tot slot nog verstaan dat de Woordfabriek om de twee jaar zal georganiseerd worden.