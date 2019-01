Tot 2000 euro toelage voor nieuwe

07 januari 2019

Erfgoed Haspengouw, een samenwerkingsverband in negen gemeenten uit de regio Haspengouw — het gaat om Bilzen, Borgloon, Gingelom, Heers, Hoeselt, Nieuwerkerken, Riemst, Sint- Truiden en Voeren — beloont erfgoedprojecten voortaan met een subsidie van 2000 euro. “Er zijn de voorbije jaren heel wat nieuwe en duurzame projecten opgestart die met het cultureel erfgoed te maken hebben”, zegt Martijn Loix, de coördiantor projectwerking en communicatie Erfgoed Haspengouw. “Om de lokale liefhebber van erfgoed extra te ondersteunen, verhogen we de toelage tot 2000 euro per project.” De subsidies zijn volgens hem ook nodig omdat het aantal aanvragen elk jaar stijgt. “Het zijn er nu al 30 per jaar. Zo organiseren heemkringen, scholen, jeugdbewegingen en harmonieën projecten die handelen over lokale geschiedenis”, aldus nog de coördinator. Info over de subsidies en hoe de aanvragen dienen te gebeuren, vind je op www.erfgoedhaspengouw.be.