Toch geld voor spoortunnel en

afschaffen overwegen in Bilzen? LXB

14 januari 2019

12u00 0 Bilzen Maakt de Vlaamse regering alsnog geld vrij om een tunnel onder het spoor ter hoogte van de Nieuwstraat nabij de overweg aan de Lambertuslaan te bouwen? (de Nieuwstraat komt uit op de Lambertuslaan als invalsweg naar het centrum) Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakte kennelijk een opening. “Hij heeft in de commissie mobiliteit in het Vlaams parlement gezegd dat er geld zou komen voor de spoortunnel”, liet Johan Danen, Bilzenaar en Vlaams parlementslid voor partij Groen, horen. “Het is de eerste keer dat we het hem openlijk horen zeggen.”

Een go

“Ik heb hierover nog geen bevestiging gekregen”, reageerde Frieda Brepoels, de partijgenote van minister Ben Weyts en uittredend burgemeester in Bilzen. “Het agentschap Wegen & Verkeer houdt zich klaar om de werken voor te bereiden”, vulde ze aan. “Volgens mij wordt het geld voor de spoortunnel en het sluiten van vijf overwegen op het grondgebied van de stad pas vrijgemaakt als Spartacus (lees, de lijn van Hasselt via Bilzen naar Maastricht) definitief een go krijgt.”

Stok achter de deur

De spoortunnel is eigenlijk niet verbonden met Spartacus gezien de sneltram niet op het spoor aan de Lambertuslaan gaat rijden. De gemeente heeft wel een stok achter de deur mocht het geld er niet komen voor de tunnel en het afschaffen van de overwegen. “Wel, in 2012 heeft de toenmalige gemeenteraad een overeenkomst gestemd en goedgekeurd over de kwestie. Hierin staat dat we als stad twee miljoen euro zouden investeren voor de werken. Wat blijkt? De overige partners in Spartacus (spoorwegbeheerder Infrabel, het agentschap Wege & Verkeer en De Lijn) hebben de overeenkomst nog altijd niet getekend”, vervolgde de burgemeester. “Bovendien is het toch de gemeente die de bouwvergunning voor de werken moet afleveren. De spoortunnel is van groot belang om Spurk, Rooi en Beverst te ontsluiten. Anders moeten de mensen bij het afsluiten van de overwegen gaan omrijden om naar het centrum te komen”, besloot Frieda Brepoels.