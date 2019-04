Tienermeisje tot Vlaams minister van

Energie: “Genoeg plannen, nu acties” LXB

04 april 2019

12u00 0 Bilzen Twee jaar geleden mocht Julie Bruninx (15), dochter van de Robin Bruninx en Sandra Deraeve, de eerste steen leggen van het kantoor van de toekomst. Toen trok ze als 13-jarige haar stoute schoenen aan en durfde ze concrete vragen over het milieu stellen aan Bart Tommelein, de toenmalige Vlaamse minister van energie. Vandaag richtte ze zich tot de huidige minister van Energie Lydia Peeters. “Er zijn al genoeg plannen om iets te doen aan het klimaat, het is nu meer dan ooit tijd voor actie”, liet de tiener horen.

“Ik ben héél bezorgd om het milieu. Nu zullen jullie denken: Oh nee, weer een klimaatmeisje dat het voorbeeld volgt van Greta Thunberg. Twee jaar geleden stond ik hier ook. Toen was ik ook al bezorgd en stelde ik vervelende vragen aan minister Tommelein.” Ondertussen zijn er, naar eigen zeggen van Julie Bruninx , veel nieuwe initiatieven van de overheid, bedrijven en de mensen thuis. “Toch denk ik dat we met z’n allen nog véél meer kunnen doen”, laat het tienermeisje horen. “Waarom voeren bedrijven geen besparing op energie door. Nochtans brengt de aanpak geld op (Encon is hierbij het voorbeeld). “Waarom voeren ze geen energieaudit door. Er zijn steden en gemeenten die tegen windmolens zijn”, aldus Julie die zelf in de schaduw van een windmolen woont. “Ik woon er onder en ik heb er geen last van.”

Speeltuin

Julie Bruninx noemt zichzelf een lucky girl. “Ik leef in het huis van de toekomst. Het is een speeltuin”, vertrouwt ze ons toe. “Ik word omringd door de meest moderne technieken die véél energie besparen. Thuis ben ik ook actief bezig met het klimaat. Zo doe ik de lichten uit als ik m’n kamer verlaat. Of de verwarming wordt een graad lager gezet. Ik doe dan indien nodig een dikke trui aan. En afval sorteren we thuis. Ik moet m’n ouders hiervan niet overtuigen, ze geven zelf het voorbeeld.”