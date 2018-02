Tien maanden cel voor dievenbende 01 februari 2018

02u33 0 Bilzen Vier Georgische mannen hebben in de Tongerse strafrechtbank tien maanden cel gekregen voor bendevorming met het oog op diefstal.

De vier, die tussen 23 en 70 jaar oud zijn, waren eigenlijk met vijf. Maar die vijfde kompaan is een week na zijn arrestatie overleden aan de gevolgen van een hartinfarct. Die arrestatie kwam er nadat ze op 16 oktober van vorig jaar opgemerkt werden in een woonbuurt in Bilzen, waar ze zich verdacht gedroegen. Ze verplaatsten zich in twee wagens en legden na hun arrestatie tegenstrijdige verklaringen af. Volgens sommigen had één van de auto's motorpech en waren ze op zoek naar een plaats om te overnachten - terwijl het nog geen middag was. En ook over hun uiteindelijke reisbestemming liepen de antwoorden uiteen. Dat enkelen al in Duitsland bekend stonden voor diefstallen, pleitte ook al niet voor hun geloofwaardigheid. Net zomin als het inbrekersmateriaal dat in de wagens gevonden werd.





(JEK)