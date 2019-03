Tien Bilzense ondernemers bouwen nieuw tenniscomplex: “Al 100 leden, we mikken op 500” LXB

29 maart 2019

12u00 0 Bilzen Drie jaar lang konden Bilzense tennisliefhebbers niet terecht aan de Zeepstraat. Ze moesten uitwijken naar clubs in de naburige gemeenten. Tot 10 ondernemers uit Bilzen die de passie voor tennis delen, de koppen bij elkaar staken. Ze zochten en vonden 3,5 miljoen euro voor de bouw van een nieuw tenniscomplex.

Aan de Zeepstraat worden dus tien tennispleinen aangelegd. “Vijf leggen we buiten aan”, zegt Patrick Vos, de woordvoerder van de 10 private investeerders. “En in een overdekte hal komen er nog eens vijf. Bovendien voorzien we drie pleinen om padel te spelen. Een populaire sport die het midden houdt tussen squash en tennis. We bouwen geen kantine maar een brasserie die niet enkel toegankelijk is voor tennissers maar ook voor fietsers en wandelaars. Buiten beschikken we over een groot terras met een goed zicht op de tennisvelden.”

De binnenpleinen en de horecazaak openen half september, de buitenvelden zullen tegen het zomerseizoen van volgend jaar klaar zijn. Eind vorig jaar hebben de ondernemers alvast een tennisclub boven de doopvont gehouden: TC Katteberg. De naam verwijst naar sport- en recreatiepark Katteberg.

“Het is een ideale locatie voor de tennisclub en een paradijs voor sporters uit Bilzen en omgeving. Liefst 40 verschillende sporten kunnen er beoefend worden”, vindt burgemeester Bruno Steegen.

Tenniskampioen

Om de nieuwe tennisclub te runnen, hebben de initiatiefnemers voor het tenniscomplex een ervaren oud- tennisser en Limburger Karel Demuynck aangetrokken. Hij was de eerste professionele tennisser in Limburg en een tenniskampioen in de jaren 80. Hij gaat voltijds aan de slag bij TC Katteberg.

“Goed 100 leden hebben zich al ingeschreven, we mikken op 500 leden”, zegt hij. “We brengen een breed aanbod voor jong en oud die tennis willen spelen: tennislessen voor kids van 3 tot 13 jaar, tennis voor tieners van 12 tot 18, tornooien. Zowel beginners als gevorderden kunnen bij de club terecht.”

Meer info over Tennisclub Katteberg via karel@tvkatteberg.be.