Temptation, palmbomen en... Patje Krimson BEACHBAR BAOUZZA HAALT ALLES UIT DE KAST OM ER HETE ZOMER VAN TE MAKEN XAVIER LENAERS

02 juni 2018

02u55 0 Bilzen Vergeet Knokke of De Panne, wie wil genieten van een lekkere cocktail op een strandbar, kan daarvoor ook terecht in Baouzza. De hippe beachbar heeft gisteren haar deuren geopend en speelt deze zomer haar troeven uit. Zullen aanwezig zijn: topdj's, de cast van Temptation Island en heerlijk hippe cocktails.

De zon was gisteren helaas niet van de partij toen Baouzza, een trendy openlucht beachbar, de deuren opende. Kris Vanhoyland, de man achter de strandbar, heeft met een ploeg van veertien medewerkers een heus dorp neergepoot op een braakliggend terrein op 150 meter van het Albertkanaal. "We zullen bijna vier maanden open zijn", steekt Vanhoyland van wal.





Al die tijd kunnen op gewone dagen 12 tot 14 voltijdse krachten aan de slag. "Bij piekmomenten loopt het aantal op tot 35 barkeepers en ondersteunend personeel", bekent de initiatiefnemer, die 350.000 euro investeert in Baouzza. Na een verblijf van een jaar in Hasselt en vier edities in Diepenbeek blijkt Bilzen nu dé place to be voor strandbargasten. "Het is een bewuste keuze om hier onze tenten op te slaan", lacht Vanhoyland.





Beleving

"Bilzen kan rekenen op een bruisend uitgangsleven", verklaart hij. "Hier horen we thuis. Bovendien voeren we uit wat we willen, de beachbar staat op een vrij afgelegen plaats, buren zullen van ons dus geen last hebben. De ligging is ideaal, dichtbij Genk en Maastricht waar we de bar sterk promoten."





Alle ingrediënten om de sfeer van het strand te beleven en een feest te bouwen, zijn aanwezig. "Ja, we hebben palmbomen", werpt Vanhoyland op. "Mensen kunnen bovendien pootje baden of baantjes trekken in het zwembad. En zeker niet onbelangrijk: we installeerden twee bars met hippe drankjes."





De beachbar is een succesformule. Het eerste jaar kwamen er 35.000 mensen over de vloer, vorig jaar al 85.000.





De reden voor het succes? "Dat is een combinatie van factoren. We willen het zomergevoel bij de mensen aanwakkeren en daarvoor moet uiteraard het weer wat meezitten. Daarnaast zetten we sterk in op onze 'muziekbeleving'. Bekende dj's zoals Regi, Pat Krimson en de vier Limburgse dj-talenten Disco Dasco komen hier draaien. Ook speciale 'acts' komen hier hun ding doen. Zo komt de cast van Tempation Island twee keer naar Baouzza", verklapt Vanhoyland. Rond Baouzza werd 9000 vierkante meter ingericht als parkeerplaats. "Door de overvloedige regenval kunnen daar nu echter geen wagens staan. Die kunnen tot nader orde op een verhard betonplein achter de beachtbar terecht", aldus Vanhoyland.