Tekort aan babysitters voor eindejaarsperiode 02u42 0 Foto Coenen Daniëlle Gerts van de Gezinsbond met haar twee zoontjes, Luuk en Stef. Bilzen De Gezinsbond van Bilzen kampt met een nijpend tekort aan jongeren van 15 jaar en ouder die bereid zijn bij gezinnen thuis op kinderen te passen. De vraag is groter dan het aanbod, niet in het minst tijdens de feestdagen. "Momenteel vragen zo'n 80 gezinnen in de stad een babysit, in ons bestand zitten er echter maar 45 babysitters", zegt Daniëlle Gerts van de Gezinsbond.

Op oudejaarsvaond willen heel wat ouders met kleine kinderen de jaarwisseling buitenshuis vieren. "Ze willen hun oma's en opa's er ook niet extra mee belasten", vervolgt Daniëlle. "Voor oudersjaarsavond kregen we vanuit het dorp zestien aanvragen voor een babysit. Wel, elf babysitters hebben toegezegd, ik heb er zes nodig. Ik vind ze niet."





"Vooral in december is de vraag naar een oppas sterk gestegen. Heel wat ouders moeten op het werk extra uren kloppen. En er zijn de recepties en bij aanvang van 2018 de nieuwsjaarsdrinks waar ze niet weg kunnen blijven. Vandaar de vraag naar bijkomende babysitters." Is een verhoging van de vergoeding (nu krijgen ze tussen 18 en 22 uur 4 euro per uur, bij overnachting 50 euro) een oplossing voor meer babysitters? "Niet bepaald", stelt Daniëlle "Het is de bond nationaal die de tarieven bepaalt, niet wij." Toch ziet ze mogelijkheden. "Zo gaan we naar de schoolpoorten en spreken jonge gezinnen aan om de kinderoppasdienst bekend te maken." Ouders die een oppas vragen en jongeren die babysit willen worden, kunnen terecht op www.kinderoppasdienst.be. (LXB)