Studenten maken replica van lichtzwaard uit Star Wars 02u57 0 Mine Dalemans De studenten tonen hun replica van het lichtzwaard onder het goedkeurend oog van Darth Vader. Bilzen Wat heeft Star Wars gemeen met de provinciale secundaire school Bilzen (PSSB)? Een lightsaber, zo blijkt. Studenten van het zevende jaar mechatronica (een mix van mechanica en elektronica) hebben een natuurgetrouwe replica van het lichtzwaard gemaakt. Momenteel zijn er zes stuks op school vervaardigd.

Het lichtgevende zwaard blijkt een gegeerd gadget te zijn. "We kregen van tientallen leerlingen op school al de vraag om er voor hen een te maken", zegt Luc Valkeneers, de technisch directeur van de provinciaal school. "Er is zelfs interesse uit de VS, IJsland en andere Europese landen. We kunnen niet op de vraag ingaan. Dan zouden we ze in serie moeten maken en een bedrijfje moeten starten. Dat is niet aan de orde. Het is niet de core business op school."





"De zwaarden zijn een middel om kinderen van lagere scholen te overtuigen voor een technische opleiding te kiezen. We willen hen en hun ouders, maar ook de buitenwereld laten zien dat technisch onderwijs niet oubollig maar juist modern is en zeker de kinderen kan aanspreken", lichtte hij toe.





Een hele karwei

Het idee voor het vervaardigen van de Lightsabers kwam van Pieter Castro en z'n klasgenoot Tom Crommen, twee zevende jaarstudenten mechatroncia uit Bilzen en Diepenbeek. "We zijn fan van Stars Wars en we wilden een zwaard maken om The Last Jedi (de jongste Star Wars-film) meer bekend te maken." De school gebruikt de zwaarden voor de promotie van het technisch onderwijs. "We laten zien wat we allemaal in onze mars hebben", vervolgden Pieter en Tom. "Eerst maakten we een 3D-tekening van het zwaard op de computer. En daarna hebben we het handvat van het zwaard op een pc samengesteld. Dat was niet zo makkelijk, maar we zijn tevreden met het resultaat." (LXB)