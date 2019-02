Studenten in de rol van daders

en slachtoffers van holocaust

“Zo geven we herinneringen aan tweede wereldoorlog door” LXB

25 februari 2019

12u00 0 Bilzen Twee inleefreizen van studenten van de lerarenopleiding aan de UCLL- Hogeschool naar het concentratiekamp van Auschwitz waren voor Rudi Boelen (58) uit Bilzen de aanleiding om een niet-alledaags project uit te werken over de tweede wereldoorlog. Hij gaf hen de opdracht onderzoek te doen naar en zich in te leven in de daders en slachtoffers van de holocaust. De resultaten van hun bevindingen en wat de feiten en personen losgeweekt hebben bij de studenten die meededen aan het uniek project, lees je in het boek “Levensverhalen van daders en slachtoffers van de holocaust”.

Herinneren

Het project en het boek zijn mooie voorbeelden van het levendig houden voor huidige en toekomstige generaties van wat daders en slachtoffers onder de holocaust hebben doorstaan. “Hun levensverhalen blijven ons beroeren”, zegt Rudi Boelen, coördinator van het project en docent herinneringseducatie aan de lerarenopleiding van UCLL. “Ze zetten ons aan tot nadenken. Welke lessen kunnen we trekken uit de oorlog? Hoe kon het dat gewone burgers meededen met de nazi’s? En hoe kunnen we de herinneringen uit de tijd van de holocaust doorgeven? Het boek kan mensen inspireren om niet enkel naar de naakte feiten te kijken maar ook het brede plaatje te zien. Kwestie van niet eenzijdig naar geschiedenis te kijken.”

Inleven

De manier waarop studenten voor hun bijdragen in het boek aan de slag zijn gegaan, is niet-alledaags. “Elke student zocht een dader of slachtoffer van de holocaust”, aldus Rudi Boelen die zelf over Anne Frank schreef. “Ze kozen een nazi-beul, een collaborateur, een politiek gevangene , een verzetsman of een Jood die in een kamp gezeten heeft. In totaal deden ze onderzoek naar 45 daders en slachtoffers. Ze hebben hun leven helemaal uitgespit. Ze lieten zich fotograferen met een foto van een dader of slachtoffer in de hand. Een student deed dat onder in de martelkamer van het fort van Breendonk (destijds een doorvoerkamp voor nazislachtoffers), een andere ging postvatten bij de plaats waar een Joodse burger bij een razzia werd opgepakt. De studenten schreven ook neer welke impact het levensverhaal van hun keuze op hen heeft nagelaten”, vulde Rudi Boelen aan.

Leerrijk

Studenten laten inleven in een karakter uit het verleden, hier uit de tweede wereldoorlog, is nuttig. “Ze raken dieper en meer betrokken bij geschiedenis. Ze komen uit hun comfortzone en plaatsen personen en feiten in een juist perspectief”, getuigde Boelen. “Ze beseffen hoe gevaarlijk het is om slechts één kant van de geschiedenis weer te geven. Dat we moeten opletten minderheden onder wie Joden, homo’s, gehandicapten, politieke gevangenen en anderen in de rol van zondebokken te duwen. Het boek pleit voor verdraagzaamheid, voor het bewuster omgaan met democratie en diversiteit in de samenleving”. Het boek is een uitgave van Bitbook, kost 25 euro en is te krijgen in de betere boekhandel.