Student handelsingenieur is

het jongste gemeenteraadslid LXB

25 januari 2019

Baudouin Wolwertz (20) uit Spouwen, derdejaars handelsingenieur aan Uhasselt campus Diepenbeek, is de benjamin van de 31 mannen en vrouwen die zetelen in de gemeenteraad. Ze werden gisteren ingezworen tijdens de installatievergadering van de gemeenteraad. Hij kwam voor het eerst op voor de open stadslijst Beter Bilzen (voornamelijk Open VLD), kreeg 923 stemmen achter z’n naam en werd meteen verkozen. “Het was een complete verrassing”, liet de jongeman horen.”Zo’n goede score had ik in m’n stoutste dromen niet verwacht”.

Met de paplepel

Toch is de politiek hem niet vreemd, zo blijkt. Baudouin Wolwertz - wat wolvenhart betekent in het Luxemburgs, z’n opa is afkomstig uit Groot Hertogdom - komt uit een politieke familie. “Ik kom uit een diep blauw (lees, liberaal) nest”, bekende hij. “M’n moeder is verwant met de blauwe familie Willems, m’n stiefvader is de kleinzoon van de vroegere liberale burgemeester Pierre Stroeken. Aan tafel thuis wordt vaak over politiek gesproken. M’n ouders hebben me zeker niet gepusht om in de politiek te stappen.”

Voorzichtig

Als jonge tiener, Baudouin was 15 jaar, werd hij lid van de Open VLD van Bilzen. Drie jaar later trad hij toe tot het bestuur van de partij. En Guido Cleuren, huidig schepen voor Beter Bilzen en oud-leraar van Baudouin, kon hem overtuigen om mee te doen aan de verkiezingen. “Ik ben in de politiek gerold maar ikben er ook in geïnteresseerd”, liet hij weten. Na drie jaar volgt hij Rudi Dops (N-VA) op als voorzitter van de gemeenteraad. “Dan ben ik 23 jaar en afgestudeerd”, getuigde hij. Niet te vroeg om die functie op te nemen? “Ik ga de komende drie jaar goed uit m’n doppen kijken hoe Rudi het doet als voorzitter”, legde hij uit. “Ik ga m’n verantwoordelijkheid niet uit de weg.” Baudouin Wolwertz wil niet te ver vooruitkijken. “Ik heb nog geen uitgesproken ambities in de politiek. Ik weet ook niet waar ik binnen zes jaar zal staan. Ik wil het goed doen en ik zal wel zien wat op me af komt”, aldus nog een nuchtere maar voorzichtige jonge politicus.