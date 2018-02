Student dumpt fiets in container 24 februari 2018

02u47 0

Een 23-jarige man uit Bilzen kreeg woensdagnacht een GAS-pv nadat hij samen met een kompaan in de St-Barbarastraat in Leuven betrapt werd toen ze een gestalde fiets in een grote afvalcontainer gooiden. Een politie-inspecteur die op de dispatching de bewakingscamera's bediende, kreeg de twee in de gaten toen ze een slotvaste fiets uit een fietsenstalling sleurden en tot tegen de afvalcontainer duwden. Vervolgens werd de container geopend, de fiets werd er in gegooid en het deksel van de container werd weer gesloten. De politieman die de bewakingscamera bediende, had ondertussen zijn collega's op straat in kennis gesteld en een beschrijving gegeven van het duo dat de fiets dumpte. Een patrouille kon de twee even later aantreffen en identificeren. (ADPW)