StressFactor Live en lekker weertje laten Atheneum Bilzen uit de bol gaan LXB

21 maart 2019

17u34 0 Bilzen StressFactor Live was vandaag bij Atheneum Bilzen, een middelbare school van het gemeenschapsonderwijs (GO- school). De organisatie maakt het mogelijk dat op school een muziekfestival kan doorgaan. Alleen, de leerlingen en leraren moeten het festival, met uitzondering van het booken van de artiesten, zelf organiseren. Het is een hele opdracht waar de 75 leerlingen van de zesde leerjaren van Atheneum Bilzen met grote onderscheiding in zijn geslaagd. “We hebben geluk met het bijna zomers weer. Op de speelplaats is het bijna 20 graden”, vertellen Liana, Sara en Vera die het festival mee op poten hebben gezet.

“We hebben het grote podium opgesteld, hekken rond het festivalterrein geplaatst en gezorgd voor standjes”, vertellen ze. “We hebben voor sponsoring gezorgd en hebben wafels verkocht.”

Wat de scholieren vooral blij stemde, was de line-up van het festival. Op de affiche stonden Double Lift Eugene, My Dog is radioactive en Jebroer. De bekende en bij de jeugd populaire rapper was de hoofdact. “Op z’n muziek kunnen we ons helemaal uitleven”, aldus Liana, Sara en Vera. “Vooral de beats doen ons uit de bol gaan.” Dat bleek toen Jebroer enkele van z’n hits zong zoals “Kind van de Duivel “ en “Engeltje”.

Het festival kaderde ook in de Chrysostomos, die hier - zij het later dan gewoonlijk - gevierd werd.