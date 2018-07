Street artist brengt ode aan Thibaut Courtois 16 juli 2018

02u33 0

Street artist Liens Creations heeft afgelopen zaterdag een ode aan Thibaut Courtois getekend aan de ingang van winkelcentrum De Commanderie. "De stad wilde Thibaut bedanken en via via kwamen ze bij mij terecht", vertelt Lien Liekens. Ze gebruikte voor haar werk de slogan van de stad 'Groots in kleine dingen.' "Daarnaast heb ik enkele beelden uit dit WK verwerkt in het ontwerp: enkele memorabele safes én uiteraard de strijdvaardige vuist van Courtois." Met haar inspanningen was ze niet aan haar proefstuk toe. "Tijdens het vorig WK zijn de Rode Duivels ook al eens onderwerp geweest van een heel grote muurtekening die ik maakte", zegt ze. Lien zou het fijn vinden als Thibaut via social media een 'like' zou uitdelen. "Vooral de stad hoopt Thibaut zo nog eens naar huis te halen om hem in de bloemen te zetten." Courtois bedankte Bilzen alvast in een videoboodschap. Zaterdag was de match uiteraard live te volgen op een reuzengroot scherm. (BVDH)