Storm is de aanleiding voor

herstellingswerken kerktoren LXB

22 februari 2019

12u00 0 Bilzen Door een storm die begin vorig jaar over grote delen van Limburg trok, ging de windhaan en het loodzware gietijzeren kruis op de spits van de toren van de Sint- Mauritiuskerk in Bilzen- Centrum (beiden zijn beschermd als monument) gevaarlijk overhellen. Ook werden leien van de toren weggeblazen. Het was voor het kerkbestuur de aanleiding om Monumentenwachten te vragen een inspectie te doen. Uit hun controle bleek dat hoogdringend herstellingswerken moesten gebeuren. “Een van de ankerpunten waaraan het kruis op de toren was vastgemaakt, kwam los te zitten”, vertelt Jean Poesen, de penningmeester van de kerkfabriek.

Ingrepen

“ Meer nog, het was gebroken. Veel leien waren weg. De luiken in de toren waren versleten en delen van het houten gebinte vermolmd. Water sijpelde in de mergelmuur van de toren. Wat vocht gaf in de muren. En we zagen druppels water staan op de vloer van de toren.” Hoogtijd om in te grijpen, vond het kerkbestuur. De werken die vorig jaar zijn begonnen, naderen het einde. “De torenspits is voleldig met nieuwe leien bedekt”, laat Jean Poesen horen. “Het vermolmde hout is vervangen, luiken vernieuwd en nieuwe klimhaken bevestigd.

Alle daken

Nu worden nog de windhaan met kruis en de wijzerplaat van het torenuurwerk gerestaureerd”, aldus nog Poesen die hoopt dat de werken tegen april dit jaar voltooid zullen zijn. Hiervoor heeft het kerkbestuur 233.000 euro uitgetrokken: de helft komt van de stad, de andere helft is voor rekening van het kerkbestuur. De laatste heeft nog een dossier ingediend om alle daken van de kerk met nieuwe leien te bedekken. Alleen, het is wachten op een go voor de restauratiepremies zodat ook deze werken uitgevoerd kunnen worden.

