Stemmen in Bilzen worden niet herteld LXB

23 december 2018

11u00 1 Bilzen De klacht van Groen over onregelmatigheden in stembureaus is ontvankelijk verklaard, maar een hertelling van de stemmen komt er niet. Dat heeft de Raad voor Verkiezingsbetwistingen beslist.

Groen had een hertelling gevraagd omdat de leden in 18 van de 38 stembureaus ‘slordigheden’ vastgesteld hadden. Dat ging dan onder meer om doorgehaalde tekst in verslagen en verloren stembiljetten “En onze klacht was gegrond”, zegt Vlaams parlementslid en toekomstig gemeenteraadslid Johan Danen. “De raad vond een aantal dingen ook niet kunnen, maar die wegen dus niet zwaar genoeg voor een hertelling.”

En dat is slecht nieuws voor Groen, want Karen Shabregs had net drie stemmen te weinig om naast Danen een tweede zitje in de gemeenteraad te veroveren. “Wij zijn ervan overtuigd dat een hertelling wél kan”, klinkt het.

Groen zal nu in de komende dagen bekijken of er nog beroep aangetekend wordt tegen het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Wat de partij intussen ook hoog zit, is dat de voorzitter van de raad de uitspraak bekendmaakte nog voor Groen en de stad Bilzen op de hoogte waren. “Niet professioneel”, besluit Danen.

Uittredend burgemeester Frieda Brepoels (N-VA) vindt de uitspraak dan weer in de lijn van de verwachtingen liggen. “Er werden geen frauduleuze praktijken of bewuste verdraaiingen gepleegd of vastgesteld”, klinkt het. “Groen heeft een opsomming van feiten gegeven die niet bewezen zijn. Overigens heeft niemand van het hoofdtelbureau — ook de getuigen niet — ook maar enige opmerking doorgegeven.”

Bruno Steegen, die Brepoels mag opvolgen, reageert opgelucht. “De indruk werd gewekt dat de tweehonderd vrijwilligers op verkiezingszondag fouten gemaakt hadden”, zegt hij. “Dat klopt niet en zij zijn nu uit de wind gezet.”

Toch kan de installatie van de gemeenteraad en de eedaflegging van de verkozenen nog niet meteen volgen. Oud-burgemeester Johan Sauwens heeft immers ook klacht ingediend. Hij vraagt de nietigverklaring van de verkiezingen, maar die uitspraak zal wellicht niet meer voor dit jaar zijn.